Alerj aprova reajuste superior a 60% para Cláudio Castro e secretários

247 - A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta segunda-feira (19), projeto de lei que prevê o reajuste salarial do governador Cláudio Castro (PL) e de todo o primeiro escalão de secretários do estado. O projeto deve ir à votação na terça-feira, informa O Globo.

O reajuste de 62,16% ganhou 4 votos a favor e 3 contra na comissão. Se aprovado pela Casa, Castro passará a receber R$ 35.462,22 mensais. Já o vice-governador e os secretários, R$ 29.873,81.

De acordo com o deputado Luiz Paulo (PSD), presidente da Comissão de Tributação que apresentou uma contraproposta, “a recomposição salarial proposta pela Comissão de Orçamento e desejada pelo chefe do Poder Executivo é 3,15 vezes maior que o percentual acumulado dos servidores estaduais, demonstrando uma grande inconsistência”.

