Alerj derruba veto de Witzel em lei que permite cultivo de maconha medicinal no Rio de Janeiro

Clara Averbuck, Revista Fórum - A Alerj conseguiu derrubar nesta quarta (3) o veto do governador Wilson Witzel à lei nº 174/2019, que trata sobre o cultivo de maconha medicinal.O Rio de Janeiro será o único estado brasileiro com autorização para cultivo de Cannabis para pesquisa, com foco na Saúde.

No Twitter, O deputado estadual Carlos Minc, do PSB-RJ, comemorou: “Acabamos de derrubar o veto de Witzel: aprovei a lei da Cannabis medicinal! Vitória. Incentivo à pesquisa, apoio às famílias e aos usuários! Fio Cruz e Vital Brasil poderão fazer pesquisas com recursos da Faperj. Vitória dura por 41 votos contra 15, e 6 abstenções. Precisava de 36!”

Uma das grandes barreiras para o avanço das pesquisa é a proibição do cultivo até para as pesquisas dentro das universidades. Minc tinha conseguido aprovar a Lei por unanimidade em março, mas, no mesmo mês, Witzel publicou o veto no Diário Oficial.

