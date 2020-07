Alerj irá recorrer contra decisão de Toffoli que suspendeu impeachment de Witzel

O presidente do STF deferiu liminar a pedido do governador do Rio de Janeiro. O pedido era para que fosse desconstituída a comissão especial que analisava o pedido de impedimento edit

247 - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) irá recorrer contra a decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que dissolveu a comissão encarregada do encaminhamento do processo de impeachment do governador Wilson Witzel (PSC).

O presidente do STF deferiu liminar a pedido do governador do Rio de Janeiro. O pedido era para que fosse desconstituída a comissão especial que analisava o pedido de impedimento.

O argumento da defesa foi de que não houve proporcionalidade na formação da comissão. Toffoli determinou então que se seja formada outra comissão, observando-se a proporcionalidade de representação dos partidos e blocos.

Para tomar a decisão, Toffoli considerou a proximidade do fim do prazo para que Witzel apresentasse sua defesa.

