Alerj publica decreto que impede obras e inviabiliza leilão do Aeroporto Santos Dumont

247- A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) publicou nesta segunda-feira (10) um decreto aprovado na própria Casa que impede a realização de obras que alterem a estrutura do Aeroporto Santos Dumont. A reportagem é do portal G1.

Na prática, a medida inviabiliza em parte os planos do leilão do governo federal, que tem sido criticado por estado e prefeitura da capital por risco de esvaziamento do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.

O texto aprovado em 16 de dezembro do ano passado é do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). Em quatro linhas, a proposta cancela uma licença prévia do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) que autorizou a realização de intervenções no aeroporto.

O objetivo das obras, agora suspensas pelo decreto, seria ampliar a pista do Santos Dumont, o que possibilitaria que pousassem no aeroporto aviões maiores.

