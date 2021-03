Alerj vai abrir CPI para investigar petroleiras por redução no pagamento dos royalties ao Governo do Estado

O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), apresentou projeto com proposta de abertura de CPI para investigar o comportamento da Petrobras e demais empresas produtoras de petróleo de reduzir o pagamento de participações especiais nos royalties ao Governo do Estado. Houve queda de R$ 800 milhões em janeiro de 2020 em comparação com o mesmo mês no ano passado edit

Agenda do Poder - O presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), apresentou nesta quarta-feira, 03/03, projeto com proposta de abertura de CPI para investigar o comportamento da Petrobras e demais empresas produtoras de petróleo de reduzir o pagamento de participações especiais nos royalties ao Governo do Estado. Houve queda de R$ 800 milhões em janeiro de 2020 em comparação com o mesmo mês no ano passado.

Há suspeição de que as petroleiras estejam fazendo descontos indevidos no valor pago ao Governo do Rio, lesando os interesses dos cidadãos fluminenses.

- Acho justíssima esta instalação da CPI. Podemos retroagir em até 5 anos e checar quanto o Rio tem que receber de Participações Especiais - disse deputado Luiz Paulo, que deve presidir a CPI.

Por decisão do STJ, é competência da Alerj fazer este tipo de investigação. Em 2019 a ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Exploração de Petróleo e gás) ajuizou Ação Direta de Constitucionalidade no STF contestando lei do estado do Rio de Janeiro que dispõe sobre o acompanhamento e a fiscalização das compensações e das participações financeiras previstas no art. 20, §1º, da constituição do brasil. Perdeu. O acórdão proferido pela Corte foi favorável à lei e enfático ao afirmar a competência do Estado para fiscalizar a arrecadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás.

Se inscreva na TV 247, torne-se membro e assista entrevista com André Ceciliano:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.