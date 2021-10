Alesp aprova projeto para acabar com meia-entrada em eventos culturais

De acordo com o projeto, o valor agora será único e passam a ter direito a pagar metade do valor todas as pessoas entre zero e 99 anos de idade edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou nessa quarta-feira (27) o fim da meia entrada para categorias específicas em eventos culturais no estado. De acordo com o projeto de lei 300/2020, que segue para sanção do governador do estado, o valor agora será único e passam a ter direito a pagar metade do valor todas as pessoas entre zero e 99 anos de idade. A informação foi publicada pelo portal Uol.

A proposta, de autoria do deputado estadual Arthur do Val (Patriotas), coloca a meia entrada como o novo padrão para todo o mercado e não é cumulativo com outros benefícios que garantam desconto ou gratuidade nos ingressos e acesso a eventos culturais.

O deputado afirmou que atendeu a "pedidos do setor". O texto inclui "salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento ou similares, promovidos por quaisquer entidades, públicas ou privadas, realizados em estabelecimentos públicos ou particulares".

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE