Alesp vai prosseguir com processo de cassação de Mamãe Falei, apesar de renúncia

247 - A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) vai seguir com o processo de cassação do ex-deputado estadual Arthur do Val, apesar de sua renúncia. A decisão vem depois de um parecer da procuradoria da Alesp que considera que o processo pode avançar.

A defesa de Mamãe Falei havia pedido a suspensão do processo alegando que ele já renunciou.

O Conselho de Ética havia aprovado a cassação do parlamentar devido à divulgação de áudios sexistas sobre mulheres refugiadas do conflito armado na Ucrânia. Contudo, ele renunciou, para não ficar inelegível por 8 anos.

Agora, o procedimento vai ser julgado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Se aprovado, um projeto de resolução vai ser votado em plenário pelos deputados.

