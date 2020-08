Alexandre Baldy realizou “trama complexa” de desvio de dinheiro, segundo documento assinado por Bretas

A Polícia Federal apreendeu R$ 90 mil guardados em dois cofres de uma casa no Lago Sul, em Brasília, ligados ao secretário estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo, do governo João Doria (PSDB), Alexandre Baldy edit

247 - Documento que justificou a prisão do ex-ministro e então secretário estadual de Transportes de São Paulo Alexandre Baldy, assinado pelo juiz Marcelo Bretas, possui 16 páginas e lista uma “trama complexa” de desvio de dinheiro, de acordo com a CNN, que teve acesso a ele.

A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta quinta-feira (6), R$ 90 mil guardados em dois cofres de uma casa no Lago Sul, área nobre de Brasília (DF), ligados ao secretário estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo, do governo João Doria (PSDB).

O secretário foi preso por suspeita de fraudes na Saúde do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os mandados de prisão, busca e apreensão foram expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas, que julga os processos da Operação Lava Jato no Rio. Outro preso foi o pesquisador da Fiocruz Guilherme Franco Netto, em Petrópolis.

De acordo com o documento, a partir de depoimentos de colaboração premiada, conclui-se que há mensagens que comprovam a participação do ex-ministro no esquema. O arquivo conta com depoimentos de três colaboradores da Organização Social Pró-Saude, que admitiram ter repassado recursos de desvio de dinheiro para Baldy.

A investigação foi iniciada em 2017, quando Baldy ainda era ministro de Michel Temer. Os crimes teriam ocorrido em 2014 e 2018. Após a repercussão, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afastou o secretário.

