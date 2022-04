Alexandre Frota aciona o MP contra ex-ministro Tarcísio de Freitas

Apoie o 247

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) acionou o Ministério Público contra o ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PL). De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a ação, impetrada neste domingo (3), pede que Tarcísio apresente provas da acusação feita por ele de que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tem acordo com o crime organizado.

“Cabe repetir que o denunciado deve estar totalmente desinformado da situação paulista, o mesmo poucas vezes vem ao nosso estado, tanto a trabalho como em visitas para turismo. O ex-ministro denunciado faz acusações levianas e desinformadas a respeito do combate ao crime em São Paulo e quer subir em palanque acusador de forma criminosa”, diz Frota na denúncia.

