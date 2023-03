Alexandre Frota é condenado a pagar R$ 50 mil de indenização por fake news contra ex-dirigente do PT

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) foi condenado a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais por compartilhar uma notícia falsa contra um ex-dirigente do PT em Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. O ex-parlamentar também foi condenado a publicar uma retratação nas redes sociais e mantê-la por 15 dias, no mínimo, sob pena de multa de R$ 150 mil.

Em outubro de 2018, Frota acusou Gerson Florindo de Souza de ter se passado por um apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e xingado o então candidato presidenciável Fernando Haddad (PT) durante uma missa em Brasília (DF).

No Facebook, por exemplo, o vídeo chegou a cerca de 455 mil visualizações.

