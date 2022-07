Alexandre Kalil: 'vamos colocar o genocida de Brasília para fora'

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de outubro de 2022, Alexandre Kalil afirmou que "vai caminhar com Lula para ganhar a eleição no fim do ano" edit

247 - Pré-candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de outubro de 2022, Alexandre Kalil (PSD) chamou Jair Bolsonaro (PL) de "genocida". "Nós vamos colocar essa gente para fora, nós vamos colocar o genocida de Brasília para fora", disse o ex-prefeito de Belo Horizonte, na noite deste sábado (9) na ocupação Rosa Leão, na região de Izidora, zona norte da capital. Ele afirmou que "vai caminhar com Lula para ganhar a eleição no fim do ano". Os relatos dele foram publicados em matéria do jornal O Estado de Minas.

"Não achem que a pandemia foi o pior momento da vida de vocês não, foi da minha também. Eu sabia o tamanho da minha responsabilidade, eu tinha noção do que eu tinha que fazer. Eu não escondi debaixo da mesa não, escrevi protocolo colorido não, eu entreguei cesta básica, eu alimentei o meu povo. (...)", afirmou.

De acordo com a pesquisa presencial Quaest, contratada pelo banco Genial e divulgada na última sexta-feira (8), Kalil chegou a 42% dos votos quando o nome dele foi apresentado junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contra 26% do governador Romeu Zema (Novo), apoiado por Felipe d'Avila, candidato da legenda à presidência da República.

