Alexandre Padilha pede que Doria siga PE e BA e vete jogos da Copa América em São Paulo

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) pediu ao governador João Doria (PSDB), nesta segunda-feira (31), que vete a realização de jogos da Copa América no estado de São Paulo como medida de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

"Acabei de encaminhar um Ofício para o governador de São Paulo, João Doria, para que proíba a realização da Copa América de Futebol em São Paulo. Não podemos aceitar mais um capítulo mortal do negacionismo de Bolsonaro, o genocida! @jdoriajr", escreveu Padilha pelo Twitter.

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (31) que a Copa América 2021 será disputada no Brasil. A entidade máxima do futebol sul-americano havia suspendido no domingo (30) a realização do evento na Argentina, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 no país. Os locais e jogos devem ser confirmados nas próximas horas. O torneio tem início marcado para o próximo dia 13 e a final para 10 de julho.

O anúncio recebeu críticas de jornalistas esportivos e autoridades políticas. Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara anunciou que não permitirá jogos na Arena Pernambuco, administrada pelo governo.

O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou que o estado também não receberá jogos do compeonato. "Sobre a transferência da Copa América 2021 para o Brasil, adianto que não há possibilidade de flexibilizar regras para que a #Bahia seja sede. Seguiremos o mesmo padrão em relação ao futebol. Não será permitido público. Se a exigência é ter público, aqui na Bahia não terá", afirmou Rui Costa.

