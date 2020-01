Alexandre Padilha pedirá indiciamento de Alvim por apologia ao Nazismo

“Pediremos o indiciamento deste senhor no crime de apologia ao nazismo”, afirmou o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), após o secretário de Cultura do governo federal, Roberto Alvim, fazer uma postagem no Twitter copiando trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda da Alemanha nazista edit

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), ex-ministro da Saúde, anunciou nesta sexta-feira (17) que pedirá o indiciamento do secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, por apologia ao nazismo. “Pediremos o indiciamento deste senhor no crime de apologia ao nazismo”, afirmou o parlamentar no Twitter.

O secretário de Cultura fez uma postagem no Twitter copiando trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda da Alemanha nazista.

“A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada”, disse Alvim.

Pediremos o indiciamento deste senhor no CRIME DE APOLOGIA AO NAZISMO @J_LIVRES @revistaforum pic.twitter.com/l6Wb0VttTY — Alexandre Padilha (@padilhando) January 17, 2020