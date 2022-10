Aliado de Bolsonaro, Castro gastou R$ 359 mil em postos de gasolina de preso por organização criminosa

Apoie o 247

247 - O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), gastou mais de R$359 mil reais em postos de gasolina de propriedade do empresário Fernando Trabach, preso em 2017 por liderar uma organização criminosa.

De acordo com o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a prestação de contas de Castro, divulgada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 15 de agosto de 2022, a campanha gastou R$ 478 mil reais com combustível em 12 postos de gasolina. Desses, nove são de Trabach. A reportagem revela que o valor daria para comprar 85 mil litros de gasolina.

Trabach, que é amigo do deputado Rodrigo Bacellar, ex-secretário de governo de Castro, foi preso no âmbito da operação Caça-Fantasmas, deflagrada pelo MP do Rio em junho de 2017. Ele é apontado como o líder de uma organização criminosa acusada de falsidade ideológica e sonegação fiscal.

A campanha do governador disse que a escolha dos postos de gasolina levou em consideração “a logística planejada para o deslocamento das equipes de mobilização” e não se posicionou sobre a relação do principal secretário de Castro com o dono dos postos de combustível.

Já Trabach desmentiu a que a campanha declarou ao TSE, de que o valor empregado nos postos foi utilizado em apenas um dia de abastecimento. Segundo o empresário, seus postos foram escolhidos para fornecer combustível para a campanha do governador reeleito durante 45 dias.

