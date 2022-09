Aliado de Bolsonaro, Cláudio Castro diz que se Lula vencer a eleição manterá relação de diálogo e respeito com o petista

Apoie o 247

247- O candidato à reeleição ao governo do Rio de Janeiro pelo PL, Cláudio Castro, disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo que, diferentemente de Jair Bolsonaro (PL), vai aceitar o resultado das urnas caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja reeleito. Castro afirmou que não compartilha da opinião de Jair Bolsonaro (PL) sobre a ameaça que representaria uma eventual vitória de Lula à Presidência.

Castro, que se declara um aliado fiel de Bolsonaro, avalia não ter dificuldade em dialogar com o petista. "Não tenho problema nenhum com isso. Convivi muito bem com o presidente [da Assembleia Legislativa] André Ceciliano, que é do PT. Já demonstrei o quanto sou um político do diálogo. Ficarei mais feliz se o presidente Bolsonaro ganhar, mas exercerei o diálogo também se ele não ganhar", disse.

O candidato disse, ainda, que prefere que Bolsonaro, a quem é “100% aliado” , ganhe, mas se não acontecer, está pronto para o diálogo. Castro completou dizendo que a polarização em torno de Lula e Bolsonaro é “uma guerra de retórica dos dois lados”.

