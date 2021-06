Aliados de Doria vão insistir em voto direto nas prévias do PSDB, mas tucanos preveem nova derrota

De acordo com o tesoureiro da sigla, Cesar Gontijo, aliado do governador João Doria, será proposto em uma reunião o voto com pesos iguais nas prévias da legenda para escolher o presidenciável nas próximas eleições. Dirigentes do partido afirmam, no entanto, que a tendência é a versão final das regras das prévias manter a diferença de peso entre militantes e políticos edit

247 - Aliados do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), insistem no voto direto nas prévias da legenda para escolher o presidenciável nas próximas eleições. “Continuamos defendendo o voto universal por entendermos que é o justo. Tem espaço para discussão na executiva, que vai buscar uma convergência”, diz Marco Vinholi, secretário de Doria e presidente do PSDB-SP. A informação foi publicada pela coluna Painel.

De acordo com o tesoureiro da sigla, Cesar Gontijo, aliado do governador, será proposto na reunião o voto com pesos iguais. "Vou propor, sim, que filiados tenham pesos iguais. Uma prévia com todos os filiados, para retratar a vontade dos eleitores. Eu sou, dentro da executiva, um representante da militância", afirma.

Dirigentes do partido afirmam, no entanto, que a tendência é a versão final das regras das prévias manter a diferença de peso entre militantes e políticos.

