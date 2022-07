Aliados dizem que Bolsonaro está irritado com Tarcísio de Freitas

De acordo com um dos auxiliares, "o clima está ruim" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) está irritado com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo. De acordo com um dos auxiliares, "o clima está ruim". As informações foram publicadas pelo portal G1.

"O PR (abreviação de presidente da República) está reclamando que o ex-ministro não pede voto e esconde Bolsonaro na campanha, além de ter fechado acordo com o Kassab (Gilberto Kassab, presidente do PSD) sem contrapartida", contou um integrante da campanha de reeleição.

O PSD declarou nesta semana que apoiaria a candidatura de Tarcísio para o governo de São Paulo. Mas Kassab disse publicamente que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo relatos, Bolsonaro exige que Tarcísio conceda a vaga de vice ao PSD se Kassab declarar apoio ao político do PL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE