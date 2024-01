Aliança entre Boulos e Marta acentua a polarização em São Paulo

Apoie o 247

247 – O anúncio da chapa formada por Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy, que está prestes a retornar ao PT após seu período no governo de Ricardo Nunes (MDB), promete aprofundar a polarização na corrida pela Prefeitura de São Paulo, transformando-a em um palco de embates entre os campos liderados por Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), segundo análise do jornalista Joelmir Tavares , da Folha de S. Paulo.

A entrada de Lula na articulação para trazer Marta de volta ao PT, após sua conturbada desfiliação em 2015, e os esforços de Nunes em angariar o apoio de Bolsonaro, agora confirmado, evidenciam uma divisão clara, aponta o jornalista. A estreita competição entre os dois principais candidatos nas pesquisas, com Boulos liderando, reforça a ideia de que candidaturas independentes dos dois grandes nomes, como a de Tabata Amaral (PSB), terão um caminho mais estreito.

A ressurgência da polarização da eleição presidencial é incentivada por ambas as partes, que enxergam a eleição municipal como uma vitrine crucial para a disputa de 2026, onde Lula e o bolsonarismo devem ter um confronto decisivo em relação a 2022.

