Alice, menina de 5 anos morta no Rio, estava no colo da mãe quando foi baleada

Criança foi atingida no pescoço por uma bala perdida na madrugada de sexta-feira (1º/1), enquanto a família assistia aos fogos de artifício edit

Flávia Said, Metrópoles - A menina de 5 anos atingida por uma bala perdida na madrugada do dia 1º de janeiro no Turano, na Zona Norte do Rio, estava no colo da mãe quando foi baleada no pescoço. Alice Pamplona morreu horas depois.

A família celebrava a virada do ano na casa da madrinha e prima da menina, Mayara Aparecida de Souza, de 22 anos, que foi quem socorreu a criança. As informações são do jornal Extra.

“Estávamos assistindo à queima de fogos. Ela gostava de ver. Estava a coisa mais linda. Ela estava no colo da mãe, lugar que você espera ter toda a proteção do mundo. Foi à meia-noite em ponto. Foi quando ela falou :”Ai”. A gente pensou que ela estava dando convulsão. Eu e meu marido levamos ela de moto para o hospital. Fui com meu dedo segurando a língua dela. Teve um momento que ela foi parando de apertar o dedo”, contou Mayara.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais