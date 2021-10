Alinhado ao Planalto, Zema anuncia congelamento do ICMS sobre o diesel em Minas Gerais

"A partir de hoje estaremos congelando o ICMS do óleo diesel. Mesmo que ele venha aumentar, nós não reajustaremos o valor que é cobrado", afirmou o governador edit

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), um dos poucos que permanecem alinhados a Jair Bolsonaro anunciou, nesta segunda-feira (25), que irá congelar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o óleo diesel.

"A partir de hoje estaremos congelando o ICMS do óleo diesel. Mesmo que ele venha aumentar, nós não reajustaremos o valor que é cobrado. Ou seja, o percentual começa a cair a cada aumento que o óleo diesel tiver. Dessa maneira, espero que o estado esteja contribuindo para amenizar, mas o problema é muito maior", afirmou Zema em entrevista à CNN Brasil. Ele, porém, não detalhou qual será o impacto na arrecadação estadual e nem o período de vigência da medida.

De acordo com o UOL,” a tendência é que Minas Gerais trave o preço de referência, sem levar em conta novos aumentos de combustível na atualização quinzenal”. "Nenhum estado vai conseguir resolver esse problema, é um problema do Brasil e do mundo", disse Zema. Ainda segundo ele, “se amanhã o petróleo e o câmbio subirem, o preço continuará subindo".

Apesar do alinhamento com o Planalto, o governador rebateu críticas feitas por Jair Bolsonaro, que culpa os estados pelos seguidos aumentos nos preços dos combustíveis. "O ICMS é a principal fonte de receita de todos os estados e o combustível é o maior arrecadador dentro dos estados. O Governo Federal é fácil dizer que vai zerar PIS e Cofins, representa 1%, 2%. Para os estados, o ICMS é 20%", destacou.

