Altman: Boulos e Erundina têm maior potencial de arranque do que Jilmar Tatto

247 - O jornalista Breno Altman, em análise concedida à TV 247 nesta segunda-feira (20), disse que, como Fernando Haddad não aceitou ser candidato a prefeito de São Paulo, “Boulos e Erundina possuem “maior potencial de arranque do que Jilmar Tatto”, candidato do PT. “O PT tem a responsabilidade de unificar a esquerda na eleição de São Paulo", salientou.

“O PT deve analisar seriamente a possibilidade de apoiar a chapa Boulos-Erundina, fazendo um gesto de enorme generosidade, que ajudaria a desfazer um antipetismo de esquerda, especialmente nas novas gerações”, acrescentou o jornalista.

Ele explicou em sua análise que “São Paulo é a batalha decisiva das eleições municipais” e que “a situação da esquerda em SP é muito difícil”. “Há um risco alto da esquerda estar fora da disputa no segundo turno e tal fato será refletido nacionalmente”, alertou.

Altman ainda ponderou que a candidatura de Tatto “é eleitoralmente fraca, não unifica a esquerda, em que pese seus talentos e sua trajetória”.

O jornalista elucidou que a prévia interna do PT que elegeu Tattoo “pode ser revogada por uma nova reunião desta instância ou pelas instâncias superiores do partido”. “Isso não fere a democracia interna do partido”, concluiu.

