Altman: o maior risco que ronda o PT é virar um grande MDB

O jornalista Breno Altman classificou como "escandalosa" a decisão do diretório Nacional do PT que dá o aval para uma aliança com Waguinho (MDB), bolsonarista que concorre à reeleição na na cidade de Belford Roxo (RJ). "Em nome do que o diretório nacional fez esse escárnio? o maior risco que ronda o PT é virar um grande MDB", lamentou.

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no programa Bom dia 247 desta segunda-feira (10), condenou duramente a decisão do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que (PT) aprovou nesta sexta-feira (7), por 29 votos a 25 e 11 abstenções, a aliança do partido com o prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner Carneiro, o Waguinho (MDB). Ele e sua esposa, deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ), são bolsonaristas.

Na visão do jornalista, “qualquer tipo de concessão, ainda mais baseadas em interesses paroquiais naturaliza o neofascismo, devem ser rechaçadas”. “O PT tem que dar o exemplo neste momento, precisa ser o farol, não a sombra. Em nome do que o Diretório Nacional fez esse escárnio?”, lamentou.

O jornalista ressaltou que “a decisão do Diretório Nacional precisa ser ratificada urgentemente”.

