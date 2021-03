Aluguel de Léo Índio, primo dos Bolsonaro, foi pago pela chefe de gabinete do senador Flávio

Os dados mostram ainda que Mariana Mota recebeu em sua conta repasses de funcionários do gabinete de Flávio para arcar com as despesas edit

247 – "Mariana Mota, ex-chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), fez pagamentos de despesas locatárias de uma quitinete no centro do Rio, onde morava Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo do atual senador. O dinheiro provinha da conta de Mariana, no período em que Flávio foi deputado estadual e que Léo constava como seu assessor na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), ao longo de 2007", aponta reportagem de Amanda Rossi, Flávio Costa, Gabriela Sá Pessoa e Juliana Dal Piva, no Uol.

"Os dados mostram ainda que Mariana recebeu em sua conta repasses de funcionários do gabinete de Flávio. Foram cinco pagamentos em benefício de Léo Índio", apontam os jornalistas.

