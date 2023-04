Aluno de 14 anos entra com faca e arma falsa em escola de SP

Apoie o 247

247 - Um adolescente de 14 anos entrou na manhã desta segunda-feira (10) mascarado o Centro Educacional Unificado (CEU) Perus, na zona norte da cidade de São Paulo (SP), portando facas e uma arma falsa. O jovem é estudante da unidade, informou que a Secretaria Municipal de Educação. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Gisleine Oliveira, 45, conselheira do CEU Perus e mãe de dois alunos da unidade, disse que toda a comunidade ficou em pânico. "Nós não sabemos o que fazer, se mandamos nossos filhos para a aula ou não. A secretaria de Educação mandou a diretora voltar com as aulas como se nada tivesse acontecido. Alunos e professores estão com o psicológico abalado", disse. "Sou uma mãe preocupada. Saio para trabalhar sem sossego por não saber o que vai acontecer com meus filhos", acrescentou.

Agentes da Guarda Civil Metropolitana conduziram o aluno até o 87º Distrito Policial, na Vila Pereira Barreto, onde um boletim de ocorrência foi registrado.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a rede de ensino tem uma parceria com a Guarda Civil Metropolitana para policiamento. Policiais registraram 279 ameaças ou suspeitas de possíveis planos de novos atentados a escolas em todo o estado.

