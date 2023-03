Aluno que promoveu ataque em escola diz à polícia que planejava ação havia 2 anos, inspirado em Massacre de Suzano

Apoie o 247

247 - O estudante de 13 anos que matou uma professora esfaqueada e feriu outras quatro pessoas em um ataque a uma escola estadual de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27), afirmou em depoimento à polícia ter planejado o atentado por dois anos, inspirado nos massacres de Suzano, na Grande São Paulo, em 2019, e de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999.

A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, morreu após ser atingida por dez golpes de faca pelo estudante. Outras três professores e um aluno ficaram feridos — três já tiveram alta e uma segue internada. O aluno foi contido por uma professora de Educação Física dentro da sala de aula e depois apreendido pela Polícia Militar e levado para a delegacia.

O aluno teria colocado o plano em prática após disparar ofensas racistas contra um outro colega, que iniciou a briga após as agressões verbais. A professora Elizabeth, vendo a briga, separou os dois estudantes.

De acordo com o Metrópoles, em depoimento prestado na tarde desta segunda-feira, na presença dos pais, o estudante afirmou que sentia tristeza “há muitos anos” e que há aproximadamente dois anos ele passou a ter ideias “de se vingar” com o intuito de “acabar com toda a angústia que sentia.”

