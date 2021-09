Aluno usa suástica para protestar contra vacinas e colegas pedem suspensão

Apoie o 247

247 - Um aluno do curso de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na cidade de São Paulo, usou na noite dessa quarta-feira (15) o símbolo nazista da suástica durante uma videochamada como um protesto contra vacina. A imagem trazia uma suástica formada por quatro seringas, em alusão à vacinação. O episódio aconteceu na aula de Laboratório de Direito Público.

O estudante se identificou apenas como "Rafael". Inicialmente, os colegas dele pensaram que se tratava de um invasor. As informações foram publicadas pela coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo.

Os alunos do décimo semestre do curso de direito, que assistiam à aula, pediram a suspensão do colega e afirmaram ter acionado o Ministério Público. "Nos sentimos profundamente ofendidos, principalmente diante do atual cenário de instabilidade política", afirma a turma em abaixo-assinado.

O Centro Acadêmico João Mendes Jr., entidade que representa os alunos de direito do Mackenzie, também se manifestou. "Em um país que se aproxima de 600 mil mortos vítimas da Covid-19 e que tem como única medida efetiva de contenção da pandemia a vacinação, a associação da vacina à suástica nazista é inadmissível", disse em nota.

"O Centro Acadêmico João Mendes Júnior repudia veementemente toda e qualquer forma de racismo, sobretudo no curso de um período inegavelmente delicado da história nacional, com constantes ameaças democráticas e proliferação massiva de discursos de ódio, e sobretudo na semana que marca uma das datas mais importantes e sagradas para o judaísmo: o Yom Kipur", complementou.

