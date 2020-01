Alunos temem presença de Suzane Von Richthofen em aulas de turismo

Além do medo da convivência com uma pessoa envolvida no assassinato da própria família, alunos também temem que a frequência de Suzane nas aulas desperte a atenção pública para o prédio edit

247 - Suzane Von Richthofen, presa pelo assassinato dos próprios pais, foi aprovada para estudar esse ano no campus do Instituto Federal Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo (IFSP) em Campos do Jordão, no curso de de Gestão em Turismo.

Segundo relatos da comunidade acadêmica do local ao jornal O Globo, criou apreensão no local.

"Pensei sobre o assunto o dia inteiro. Acredito na ressocialização quando a pessoa demonstra remorso e intenção de mudar. Não é o que vemos na Suzane em todos esses anos. A impressão que ela passa é a de que o assassinato dos pais foi algo corriqueiro e isso nos assusta — afirma um aluno de 27 anos que estuda no terceiro período do curso de turismo"

"As pessoas ficaram um pouco assustadas. A chegada dela vai atrair muita gente até o campus, curiosos da própria cidade e também da imprensa. E, para além de apenas vê-la, as pessoas podem querer impor algum tipo de represália a el diz o estudante.