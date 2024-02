Alvo da PF, Carlos Jordy apanha nas redes depois de usar fuga de presos em Mossoró para atacar Lula

Apoie o 247

247 - Alvo da Polícia Federal (PF) no inquérito dos atos golpistas, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) apanhou nas redes sociais por atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após dois detentos fugirem da Penitenciária Federal de Mossoró (RN).

"Aí, Alexandre, está doido pra conversar com o senhor", postou um internauta. "Fique calmo. Quando vc for preso, vc não vai conseguir escapar não!", afirmou outra pessoa. Outro perfil escreveu: "só de pensar que o Bolsonaro pode fugir quando for preso, já fico apreensivo".

O parlamentar bolsonarista é alvo da PF por suposto envolvimento nos atos golpistas que aconteceram em 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Mensagens obtidas por investigadores mostraram que Jordy teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro. O deputado manifestou pelas redes sociais sobre os mandados de busca e apreensão em seus endereços e classificou a ação da PF como autoritarismo.

aí, @alexandre , está doido pra conversar com o senhor — MaRcOs VaReLa (@profvarela) February 14, 2024

Fique calmo. Quando vc for preso, vc não vai conseguir escapar não! — Mr. Hyde (@MarcioPecego) February 14, 2024

Só de pensar que o Bolsonaro pode fugir quando for preso, já fico apreensivo. — Pepe (@PEPE100302) February 14, 2024

