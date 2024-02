Alvo da PF, Carlos Jordy é ironizado nas redes após repercutir entrevista de Rogério Marinho (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ) foi ironizado nas redes sociais após defender o senador Rogério Marinho (PL-RN). "Ainda está chorando?", questionou um internauta. "A palavra do Rogério Marinho e a sua tem o mesmo peso. Não valem nada", afirmou outra pessoa. "Você ainda está solto?", perguntou um perfil.

Mensagens obtidas pelos investigadores da Polícia Federal mostraram que Jordy teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro. O deputado manifestou pelas redes sociais sobre os mandados de busca e apreensão em seus endereços e classificou a ação da PF como autoritarismo.

No mês passado, o senador Rogério Marinho apresentou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para anistiar parlamentares acusados de irregularidades.

Senador Rogério Marinho. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado





Ainda está chorando? — Zana2222 (@Zana222219200) February 7, 2024

A palavra do Rogerio Marinho e a sua tem o mesmo peso, não valem N A D A ! — bulbby trash (@trashybulbby) February 6, 2024

Como que você ainda tá solto? — Miguel Lohnhoff (@Miguel_lohnhoff) February 6, 2024

