Jefferson quer trocar todo o STF para impor o regime bolsonarista

Luisa Fragão, Revista Fórum - Investigado pela Polícia Federal no inquérito das fake news, o ex-deputado federal, Roberto Jefferson, afirmou em entrevista à CNN Brasil nesta quarta-feira (27) que defende a aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo ele, a Corte possui formação “marxista” e não tem permitido que o avanço de pautas conservadoras do governo. “Eu to pedindo não o fechamento do STF, mas a aposentadoria compulsória dos 11 ministros de formação maoista, marxista”, disse.

“Isso não é um ato antidemocrático?”, questionou o apresentador Reinaldo Gottino. “Antidemocrático é o Supremo impedir que o presidente governe”, respondeu o ex-deputado.

