Alvo de Gilmar, processos com Bretas acumulam desdobramentos que podem entrar na mira de tribunais

247 - Alvo de ameaça do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, que defendeu limites para a atuação do juiz federal Marcelo Bretas, do Rio, o volume de processos sob responsabilidade do magistrado partiu da investigação contra o ex-governador Sérgio Cabral (RJ) e atingiu, após quatro anos, da exploração de esmeraldas na Bahia até suposta corrupção em Goiás.

No dia 9 deste mês, o ministro do STF expôs ameaça sobre a Lava Jato do Rio, durante o julgamento sobre a parcialidade de Moro nos processos de Lula. Ao comentar a retirada de processos de Curitiba, Gilmar disse enxergar semelhanças com o que ocorre na vara comandada por Bretas. Os relatos foram publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Cabia tudo na vara [de Moro]. Como também nessa 7ª vara do Rio. Temos visto casos em que deve ser retirado, porque também ela se tornou algo espiritual. Qualquer coisa tem a ver com [ela]", afirmou.

Duas operações foram retiradas das mãos de Bretas pelo TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região). A alegação foi de que não havia conexão com os casos anteriores. Uma está em suspenso pela mesma razão por liminar de Gilmar.

"A lista de operações sob responsabilidade de Bretas surgiu da Operação Saqueador, em curso na 7ª Vara Federal fluminense desde 2016", destaca a reportagem da Folha. "Ela apontava um esquema de lavagem de dinheiro da empreiteira Delta, bem como fraudes em licitações do governo do Rio de Janeiro. A denúncia utilizou as delações de ex-executivos da Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia para apontar irregularidades", continua.

"A Operação Calicute, que prendeu Cabral em novembro de 2016, foi deflagrada por Bretas em razão da conexão com a Saqueador. Ela apontava propinas pagas pela Andrade Gutierrez e Carioca ao ex-governador como parte do esquema da Delta apurado na Saqueador".

