Alvo de operação da Lava Jato, José Serra está internado no interior de São Paulo

Serra conversou com eleitores no local onde está internado e está "abatido" edit

247 - Alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta terça-feira (21), no âmbito da Lava Jato, o senador José Serra (PSDB) está internado para tratamento médico em um spa no interior do estado de São Paulo, de acordo com o Estado de S. Paulo.

A assessoria de Serra confirmou a informação e disse que a Polícia Federal e o Ministério Público estão cientes de sua localização. A equipe do parlamentar falou também que o Senado Federal não é o responsável pelo custeio da hospedagem. O senador está internado desde junho de 2020 e trabalha remotamente por ser do grupo de risco para a Covid-19.

De acordo com o jornal, Serra conversou com eleitores no spa e está ‘bastante abatido’. Para assistir a uma palestra com uma nutricionista, um homem teve que ajudar Serra a caminhar.

