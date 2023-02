Ameaça de bomba é achada em banheiro e prédio da OAB do Rio é esvaziado às pressas

"A equipe encontrou cartas no banheiro, no elevador, com ameaças ao prédio da ordem, dizendo que iam explodir o prédio", contou uma advogada edit

247 - O prédio da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro (OAB-RJ), no Centro do Rio de Janeiro, precisou ser esvaziado no fim da manhã desta quarta-feira (15) por causa de uma ameaça de bomba. O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, informou ao g1 que solicitou a imediata evacuação do prédio e acionou o esquadrão antibombas da Polícia Civil.

Uma carta foi encontrada no banheiro do 7° andar informando sobre a presença do artefato explosivo. Acontecia naquele momento no mesmo andar uma reunião sobre procedimentos disciplinares impostos a advogados, com mais de 60 pessoas.

Já no 4° andar ocorria uma solenidade para a entrega de carteira de novos advogados, com a presença de mais de 150 pessoas.

"Nós estávamos fazendo a entrega de carteiras quando a equipe encontrou cartas no banheiro, no elevador, com ameaças ao prédio da ordem, dizendo que iam explodir o prédio da Ordem dos Advogados”, contou a advogada Carolina Miraglia. "O presidente Luciano Bandeira pediu que evacuasse de forma ordenada para que não machucasse ninguém. Descemos e chamamos a polícia para verificar o que estava acontecendo".

As atividades da sede da entidade foram paralisadas por volta das 12h. Policiais militares atuam em apoio à Polícia Civil e intensificaram o policiamento no local.

