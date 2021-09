Amigo de Eduardo Bolsonaro, deputado tenta emplacar ex-assessor na Fundação Palmares

Apoie o 247

247 - Próximo ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o deputado estadual Gil Diniz (sem partido-SP) vem atuando para emplacar mais uma indicação na área cultural do governo de Jair Bolsonaro. De acordo com a coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles, o deputado estadual por São Paulo negocia a ida do ex-assessor Bruno André Ferreira Costa De Jesus para a Fundação Palmares, presidida por Sérgio Camargo, conhecido por ofensas à população negra.

De Jesus é advogado e trabalhou como secretário especial de Diniz entre março de 2019 e fevereiro deste ano. Ele assumiu em agosto como auxiliar parlamentar do deputado estadual Frederico D’Avila (PSL-SP), outro político que tem relação estreita com Eduardo Bolsonaro.

De Jesus pode ser o segundo ex-assessor de Diniz a ganhar um cargo na Cultura. O advogado Felipe Carmona Cantera foi empossado como secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual em março deste ano.

Fundação Palmares

O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, é conhecido pelos seus ataques ao movimento negro e suas lideranças, como Zumbi dos Palmares, que foi chamado de "filha da puta" por ele. Também afirmou que o movimento negro é uma "escória maldita" e formado "vagabundos".

Diante de intensos protestos contra o racismo policial nos Estados Unidos, o presidente da Fundação Palmares afirmou que o movimento Black Live Matters (Vidas Negras Importam) é um "lixo esquerdopata!".

