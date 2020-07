Ana Estela Haddad comenta vídeo de Bia Doria sobre pessoas em situação de rua: "chocante"

247 - A professora Ana Estela Haddad, que foi gestora de políticas públicas no Ministério da Saúde e coordenadora do programa São Paulo Carinhosa, comentou no GGN nesta terça-feira (21) o vídeo da primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Doria, sobre pessoas em situação de rua.

Para Ana Estela, a fala de Bia Doria é "chocante" e revela mundos diferentes dentro da uma única cidade: São Paulo. "É lamentável. Mostra a cisão que a gente vive de mundos dentro de uma mesma cidades. O que leva alguém a achar às vezes que somos feitas de matéria que não a mesma. É como se a gente não fosse a mesma humanidade, é um olhar muito externo, isso é um pouco chocante".

A professora disse que é preciso dar mais luz à temática de pessoas em situação de rua. "Esse tema é muito importante e eu acho que a gente precisa debater mais ele, trazer ele mais à tona e dar mais visibilidade a essas situações, ao que essas pessoas suportam para estarem vivas, para estarem presentes, para tentarem lutar pela sua vida e por ter alguma condição mínima de dignidade".

