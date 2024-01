Ana Maria Braga se revolta após ter mansão atingida por temporal e enquadra Nunes: "cadê o prefeito? é um pedido de socorro"

Apoie o 247

247 - Mais uma tempestade atingiu a de cidade São Paulo nesta e desta vez provocou danos na mansão de Ana Maria Braga, nesta segunda-feira (8). Em um vídeo postado nas redes sociais, a apresentadora contou que o galho de uma árvore desabou, quebrou um teto de vidro e quase atingiu suas funcionárias, mas que todos os pedidos de auxílio à Prefeitura foram ignorados.

"A gente levou um senhor susto, para não dizer um palavrão, aqui em casa. O que aconteceu: minha casa fica aqui na subprefeitura de Pinheiros, tenho uma casa que tem bastante árvores, e eu cuido delas, tem jardineiro que ajuda. Mas, então chamo (a prefeitura) tem que abrir requerimento, para podar, porque senão os galhos vem para cima da casa e tem gente que mora aqui dentro", explicou.

"Essa chuva que deu agora, esse galho caiu e quebrou o vidro que fica meu sofá e a árvore-de-natal. As meninas estavam desmontando ela e foi coisa de 5 minutos, elas estavam aqui e saíram e esse galho entrou e quebrou, caiu vidro para tudo quanto é lado. Eu queria saber porque as pessoas não olham para isso e vem consertar. É um perigo para as pessoas. Tem que ter bom senso, é um absurdo, tô pedindo socorro aqui… ainda bem que ninguém se machucou senão o bicho ia pegar muito sério", acrescentou.

Ana finalizou cobrando a Prefeitura: "uma burocracia sem fim enquanto a gente corre perigo. Cadê a sub-prefeitura quando a gente precisa dela? Cadê o prefeito? E isso não é só comigo. É um pelo por toda cidade de São Paulo que sofre com isso".

