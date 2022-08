André Janones lidera ranking de popularidade digital para deputado federal por MG; confira lista

Apoie o 247

247 - Depois de desistir da disputa pela Presidência, o deputado federal André Janones (Avante) lidera o ranking de popularidade digital dos candidatos à Câmara por Minas Gerais, mostra índice calculado pela Quaest. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A empresa de pesquisa e consultoria analisou, no último mês, os perfis no Facebook, Instagram e Twitter de 619 dos 1.094 postulantes às 53 cadeiras reservadas aos mineiros na Casa —o restante não foi encontrado ou tinha as redes sociais fechadas para o público.

O PT de Luiz Inácio Lula da Silva lidera com mais membros entre os cem primeiros colocados: 13 dos 39 nomes do partido figuram nesse primeiro pelotão. Mas o PL do presidente Jair Bolsonaro vem em segundo, com 11 dos 32 nomes, e acumula melhores posições.

