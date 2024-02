Aneel mantém multas de mais de R$ 100 milhões à Enel SP

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve multas de mais de 100 milhões de reais contra a distribuidora Enel São Paulo, em casos de falhas registradas em 2019 e 2021, segundo decisão tomada nesta terça-feira e também publicada em Diário Oficial nessa mesma data.

Em reunião de diretoria, a Aneel negou nesta terça-feira um recurso da distribuidora Enel São Paulo para afastar uma multa de 12 milhões de reais por falhas no atendimento a consumidores após problemas no fornecimento de energia em ocorrência em 2019.

continua após o anúncio

A penalidade foi aplicada depois que perturbações e desligamento em linhas de transmissão e estações, em janeiro de 2019, levaram à interrupção dos serviços a 427 mil consumidores da área de concessão da Enel São Paulo, com danos em instalações e equipamentos elétricos, estruturas e alvenarias.

Segundo a agência reguladora, a concessionária de distribuição que atende a capital paulista e região metropolitana só tomou conhecimento da gravidade e extensão dos danos após três dias da ocorrência, o que retardou o início do atendimento aos consumidores.

continua após o anúncio

O regulador apontou ainda que a concessionária indeferiu indevidamente alguns processos de consumidores que buscaram ressarcimento de danos.

Em outro caso, Aneel publicou no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira despacho de sua decisão de manter uma multa de 95,8 milhões de reais à Enel São Paulo por descumprimento, pela concessionária, dos indicadores que medem a qualidade da prestação dos serviços de energia no ano de 2021.

continua após o anúncio

No início deste mês, a agência reguladora também multou a distribuidora paulista em 165,8 milhões de reais por sua atuação no apagão em novembro do ano passado, que afetou milhões de consumidores da capital paulista e região metropolitana.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: