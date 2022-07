Anestesista preso por estupro ficou suspreso ao saber que polícia tinha vídeo com cenas do crime (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra ficou espantado ao saber, durante a sua prisão em flagrante nesta segunda-feira (11), que foi filmado estuprando uma mulher grávida durante a cesariana no último domingo (10) no Hospital da Mulher localizado na região de São João do Meriti, na Baixada Fluminense.

Ao dar ordem de prisão, a delegada Bárbara Lomba avisou ao médico que o flagrante foi motivado por um vídeo. Ele ergueu a cabeça e perguntou: “vídeo?”

No vídeo gravado por um grupo de funcionários do hospital que vinha desconfiando da conduta do profissional, Quintella é flagrado estuprando uma mulher que passa por cesária. O médico introduz o órgão genital na boca da paciente que está desacordada por excesso de sedativo aplicado pelo anestesista.

Momento em que médico é preso por estupro de grávida no RJ pic.twitter.com/WqaCu8v8OB — Só Mídias (@MidiasSo) July 11, 2022

