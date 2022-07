Anestesista que estuprou grávida é repudiado por presos ao chegar em Bangu 8

Ao chegar no presídio, detentos começaram a sacudir as grades, vaiar e xingar o anestesista, como forma de protesto edit

247 - A TV Globo informou que o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, que foi preso preventivamente após estuprar gestante em hospital no Rio de Janeiro (RJ) durante o parto, foi repudiado por preso ao chegar no presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó.

Detentos começaram a sacudir as grades, vaiar e xingar o anestesista, como forma de protesto. Bangu 8 é a cadeia que recebe presos com curso superior.

