Anestesista sedou paciente estuprada sete vezes

247 - A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, cidade de Baixada Fluminense (RJ), afirmou que o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 31 anos, fez sete aplicações de provável sedação durante um estupro contra uma paciente no deia 10 de julho - ele foi preso após ser filmado colocando o pênis na boca de uma mulher que fazia um parto. O médico está indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Antes da conclusão deste primeiro inquérito, o Ministério Público havia denunciado Giovanni, que virou réu.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (19) pelo jornal O Globo, gravações, com 1h36m20s de duração, mostraram que, para começar o estupro, Giovanni demorou apenas 50 segundos após a saída da sala do pediatra e do marido da paciente. Entre o momento em que ele põe o pênis pra fora até a ejaculação, foram 9 minutos e 5 segundos.

A Polícia Civil apura outros cinco casos envolvendo o médico.

