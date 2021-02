Anielle Franco vira alvo de ameaças após prisão de Daniel Silveira

O Instituto Marielle Franco, dirigido por Anielle, afirmou que irá tomar as medidas cabíveis contra os ataques edit

Revista Fórum - Anielle Franco, diretora executiva do Instituto Marielle Franco e irmã da ex-vereadora assassinada em 2018, virou alvo de ameaças de apoiadores do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) desde que o bolsonarista foi preso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Silveira ficou famoso após o episódio em que quebrou uma placa com o nome de Marielle durante as eleições de 2018.

Desde que o bolsonarista Daniel Silveira foi preso, @aniellefranco, diretora executiva do @inst_marielle e irmã de Marielle Franco, vem sofrendo uma série de ameaças deste bando de criminosos. Não podemos tolerar esse tipo de ameaça! Toda nossa solidariedade à Anielle! ✊ February 18, 2021

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.