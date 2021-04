Anistia Internacional cobra do governo do Rio encontro com a família de Marielle

"Ele é o primeiro governador a não falar com a gente sobre o caso #ChegadeEnrolação", escreveu a Anistia Internacional no Twitter em referência ao governador do Rio, Cláudio Castro edit

247 - A Anistia Internacional (AI) cobrou do governo do estado do Rio de Janeiro, comandado por Cláudio Castro, diálogos com as famílias da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do ex-motorista Anderson Gomes, mortos em março de 2018 pelo crime organizado.

"Estamos há 18 dias esperando o governador em exercício do RJ, @claudiocastroRJ, marcar uma dia para receber as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes, o @inst_marielle e a @anistiabrasil. Ele é o primeiro governador a não falar com a gente sobre o caso #ChegadeEnrolação", escreveu a AI no Twitter.

Ativista de direitos humanos, Marille denunciava a violência cometida por policiais nas favelas, bem como a atuação de milicianos nas periferias. Em março de 2018, a então vereadora e o motorista foram mortos com tiros pelo crime organizado. Os atiradores perseguiram o carro onde ela estava por cerca de quatro quilômetros e efetuaram os disparos em um lugar sem câmeras.

Em março de 2019 policiais prenderam dois suspeitos de serem os assassinos de Marielle: o policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-militar Élcio Vieira de Queiroz. O primeiro é acusado de ter feito os disparos e o segundo de dirigir o carro que perseguiu a parlamentar. Lessa morava no mesmo condomínio de Bolsonaro. Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos havia postado no Facebook uma foto ao lado de Jair Bolsonaro. Na foto, o rosto de Bolsonaro está cortado.

