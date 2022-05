Antes de morrer, ex-assessor de Gabriel Monteiro pediu mais seguranças

Apoie o 247

ICL

Metrópoles – Vinícius Hayden, ex-assessor de Gabriel Monteiro, solicitou reforço em sua segurança à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores do Rio um dia antes de morrer.

Hayden foi vítima de um acidente de trânsito em Teresópolis, na região serrana do estado, na noite de sábado (28).

O pedido foi feito por meio de uma ligação para a vereadora Teresa Bergher, na sexta-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, o carro de Hayden capotou, e ele morreu na hora.

Em depoimento ao Conselho de Ética na última quarta-feira (25/5), o ex-assessor parlamentar de Gabriel Monteiro contou que vinha sofrendo ameaças de morte.

A vereadora Teresa Bergher chegou a pedir ao presidente da Câmara, Carlo Caiado, que solicitasse segurança para Vinícius e para Heitor Neto. Os dois fizeram uma série de acusações contra Gabriel Monteiro e relataram ter recebido ameaças por seguidores do vereador, por meio de redes sociais.

“Chocante e estranho”

No acidente, Vinícius estava acompanhado de uma mulher, ainda não identificada. De acordo com a Polícia Civil, ela foi levada ao Hospital das Clínicas de Teresópolis com ferimentos e, posteriormente, prestou depoimento. A mulher descartou qualquer tipo de intervenção de terceiros no acidente.

“O procurador da Câmara (José Minc Baumfeld) me disse que seria necessário um ofício das testemunhas pedindo a segurança. Na sexta-feira, o Vinícius ligou para o meu gabinete, pedindo segurança. Foi orientado a fazer um ofício com este pedido. Ele ficou de entregar o documento nesta segunda-feira, mas, infelizmente, não teve tempo. É tudo muito triste, muito chocante e estranho. Vamos aguardar a perícia no carro”, disse Teresa Bergher.

