Anthony Garotinho: 'Cláudio Castro é um novo Sergio Cabral piorado'

247 - O ex-governador do estado do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, pré-candidato ao governo fluminense pelo União Brasil, afirmou que o atual chefe do Executivo estadual, Cláudio Castro (PL), tenta "impedir" o adversário de concorrer no pleito de outubro. Segundo Garotinho, o político do PL é "um novo Sérgio Cabral piorado".

"Tem aliciado prefeitos em troca de obras, deputados em troca de cargos... Tudo para impedir que minha candidatura se viabilize. Agora, usando de recursos nada republicanos, tenta influenciar decisões judiciais a fim de criar fatos que ele sabe não serem verdadeiros", denunciou em postagem no Facebook.

"Tentou fazer do meu partido uma legenda de aluguel pra chamar de sua. Não conseguiu. Depois, usando sua poderosa máquina de informação movida a dinheiro público espalhou entre a classe política e a população em geral que eu não seria candidato. Também não convenceu", continuou.

De acordo com o ex-governador, Castro "tem comprado a preço de ouro institutos de pesquisa para que os mesmos nem sequer coloquem meu nome como possível candidato".

"O vendedor de ilusões perde seu tempo. Serei candidato porque esse é o desejo do povo livre do Estado do Rio de Janeiro, que quer por fim a um governo marcado por trambiques e maracutaias comandado por um novo Sérgio Cabral piorado".

