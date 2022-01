Anvisa confirma 28 casos de Covid-19 no transatlântico Preziosa; Polícia Federal é acionada após confusão

Apoie o 247

ICL

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou na manhã deste domingo, 28 casos de Covid-19 a bordo do transatlântico MSC Preziosa. A investigação epidemiológica foi uma ação conjunta entre a Anvisa e as Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Foram testados todos os casos sintomáticos e seus contatos próximos. De acordo com nota divulgada pela SMS Rio, todos estavam isolados em setor específico da embarcação, com sintomas leves e boa evolução clínica. Foram coletadas amostras para sequenciamento genômico, segundo informações da Agência Brasil.

A secretaria informou que os passageiros com casos positivos serão desembarcados por veículo seguro da empresa responsável pela embarcação. Se forem moradores do Rio de Janeiro e cidades próximas, poderão cumprir o isolamento em domicílio. Se residirem fora do Rio de Janeiro serão isolados em hotéis específicos. O Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS) do município do Rio vai monitorar os casos de moradores da cidade.

PUBLICIDADE

Segundo reportagem do jornal O Globo , a Polícia Federal foi acionada para acompanhar a operação após denúncia de que dois casais conseguiram abandonar o navio antes do permitido pela empresa. O clima chegou a ficar tenso quando outros passageiros também tentaram sair da embarcação. Pouco depois, seguranças particulares foram colocados em frente ao navio.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE