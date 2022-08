'Ao fascismo só resta um caminho: a lata de lixo da história', diz Randolfe em comício no Anhangabaú

"Daqui a 43 dias será o maior confronto de nossas vidas porque valerá as vidas dos que virão depois", disse o parlamentar que integra a coligação do ex-presidente Lula edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues afirmou, durante participação no grande ato da coligação Brasil da Esperança, que marca o segundo grande comício do ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) após o lançamento oficial de sua candidatura à presidência da República, que as eleições de outubro colocam a população “diante da maior encruzilhada histórica de todos os tempos” e que “em momentos de encruzilhada não há dois lados diante do fascismo. Ao fasciscmo só resta um caminho: a lata de lixo da história”, afirmou Rodrigues.

“Estamos diante da maior encruzilhada histórica de todos os tempos. estamos diante do maior desafio de todos os tempos. O desafio de confrontar o pior do pior que já foi formado na sociedade brasileira. E na história a sociedade brasileira sempre se impôs. Há 200 anos foram as mulheres lideradas por sóror Joana Angélica e por Maria Quitéria que fizeram a independência e não um príncipe proclamando às margens de um riacho. Há 200 anos foram as mulheres e na atualidade mulheres com a combatividade de Dilma Rousseff foram que fizeram a transformação e a mudança deste país”, disse o parlamentar.

Ainda segundo ele, “daqui a 43 dias não está em jogo uma eleição, está em jogo o futuro de uma geração. Não é simplesmente colocar o voto na urna. Daqui a 43 dias será o maior confronto de nossas vidas porque valerá as vidas dos que virão depois. Em momento de encruzilhada não há dois lados diante do fascismo. Ao fascismo só resta um caminho: a lata de lixo da história”.

