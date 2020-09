Ao lado de Oswaldo Eustáquio, policial bolsonarista ameaça “sepultar” comunistas do Espírito Santo (vídeo)

Revista Fórum - O clima de confronto bolsonarista observado nas eleições de 2018 já voltaram com tudo na pré-campanha da eleição municipal deste ano no Espírito Santo. Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (2), gravado após um encontro entre bolsonaristas no diretório do PTB de Vitória, mostra o policial Sérgio de Assis Lopes, mais conhecido como subtenente Assis, fazendo ameaças a comunistas e socialistas.

“Através do PTB nós vamos sepultar os comunistas e socialistas do Espírito Santo, junto com o capitão Assunção”, afirma Assis, que era do PSL e há pouco tempo se filiou ao PTB, na esteira da aproximação do presidente da sigla, Roberto Jefferson, com Jair Bolsonaro, para disputar a prefeitura da cidade de Cariacica.

O capitão Assunção que Assis citou em sua ameaça também está no encontro registrado em vídeo. Ele é filiado deputado estadual filiado ao Patriotas e, em uma aliança com o PTB e os bolsonaristas do estado, disputará a prefeitura da capital Vitória.

“AGORA NOVOS LEÕES VÃO RUGIR”



Ao lado do “jornalista de alta performance” Oswaldo Eustáquio, policial filiado ao PTB promete sepultar comunistas e socialistas do Espírito Santo.

Siga @gentedemal pic.twitter.com/3OEYQiTO2G — gente de mal (@gentedemal) September 2, 2020

