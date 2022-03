Ao lado do filho, mulher é atingida por bala perdida e morre no Rio de Janeiro

Apoie o 247

Metrópoles - Uma mulher de 48 anos foi baleada dentro de casa, ao lado do filho, e morreu nesta quinta-feira (17/3), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense do Rio. Geisa Celeste Correa de Souza, de 48 anos, foi atingida por uma bala perdida durante confronto entre a Polícia Militar e bandidos.

A mulher estava dentro de sua residência, no bairro do Bom Pastor, na companhia do filho de 8 anos quando foi baleada na altura do ombro. A ação aconteceu por volta do meio-dia.

Geisa Celeste conseguiu chegar até a rua e pedir ajuda aos vizinhos, que a encaminharam à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Bom Pastor, mas não resistiu ao ferimento e faleceu.

