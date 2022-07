Ao menos 2.500 lojas fecham após incêndio em SP

Quatro imóveis foram atingidos pelo fogo no centro da capital paulista edit

247 - Pelo menos 2.500 lojas fecharam por conta de um incêndio que teve ínciuo na noite deste domingo (10) na região da rua 25 de Março. Quatro imóveis foram atingidos pelo fogo. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (11) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Jorge Dib, 51, é dono de duas lojas de pijamas e roupas íntimas. Ele admitiu ter pedido um mês e meio de estoque que guardava no depósito no prédio atingido pelo fogo. No local, também funcionava o refeitório para os cerca de 90 funcionários de Dib.

"Soube do incêndio pelo segurança que me enviou vídeos. Cheguei às 21h30 e fui embora umas 2h", afirmou Dib.

Ele continua as vendas online.

